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Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno"

Il giocatore della Fiorentina Bove ha partecipato a un'intervista di Vanity Fair, rivelando alcuni suoi pensieri sul calcio e non solo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 19:33
Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove ha partecipato alla Random Interview di Vanity Fair, pubblicata sul canale Tik Tok della rivista. Tra i vari argomenti trattati, il numero 4 dei viola, ai box dopo il malore subito in Fiorentina-Inter a dicembre, ha discusso anche di calcio, fornendo alcune risposte interessanti. Ecco le sue parole:

Il desiderio che non hai ancora realizzato?
"Giocare la finale di Champions League."
Giocattolo preferito da bambino?
"E devo anche rispondere (ride, ndr)? Il pallone."
Qual è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio?
"Questa la salto, per non avere problemi con nessuno."
I calciatori guadagnano troppo?
"Dico di sì, perché secondo me guadagnano troppo rispetto allo sforzo."

Se potessi uscire con qualcuno stasera, chi sceglieresti?
"Credo che sceglierei Roger Federer."
Sei appassionato di calcio femminile?
"Sì mi piace, è un ambiente in rapida crescita e spero che sia sempre più seguito. Ho seguito la Roma e adesso la Fiorentina femminile, credo che Valentina Giacinti sia molto brava."
Qual è stato il giorno più bello della tua vita?
"Penso che sia quando mi hanno detto di far parte della prima squadra della Roma, ricordo ancora l'emozione."

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