Zazzaroni svela: “Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: ‘Per noi ha fatto tanto'”

Rassegna Stampa

Zazzaroni svela la chiamata del papà di Bove che gli ha svelato che il figlio va al Watford

“Tanti descriveranno con affetto e rispetto l’uomo e il presidente Commisso. Vi bastino, nel mio caso, le lacrime di Giovanni Bove, il papà di Edo, quando mi ha telefonato per annunciare che il figlio sarebbe andato al Watford. Dopo le prime parole, singhiozzando, ha detto: «Per me oggi è un giorno molto particolare, è morto un uomo meraviglioso che per noi ha fatto tanto». Non è riuscito a proseguire. È anche grazie a Commisso che ieri, proprio ieri, Edo è tornato al calcio, alla vita. La sua vita”, lo riporta Ivan Zazzaroni nel Corriere dello Sport.

