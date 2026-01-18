Zazzaroni svela: “Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: ‘Per noi ha fatto tanto'”

“Tanti descriveranno con affetto e rispetto l’uomo e il presidente Commisso. Vi bastino, nel mio caso, le lacrime di Giovanni Bove, il papà di Edo, quando mi ha telefonato per annunciare che il figlio sarebbe andato al Watford. Dopo le prime parole, singhiozzando, ha detto: «Per me oggi è un giorno molto particolare, è morto un uomo meraviglioso che per noi ha fatto tanto». Non è riuscito a proseguire. È anche grazie a Commisso che ieri, proprio ieri, Edo è tornato al calcio, alla vita. La sua vita”, lo riporta Ivan Zazzaroni nel Corriere dello Sport.