4 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
L’agente di Bove: “Siamo ottimisti sul ritorno in campo, non posso dire se in Italia o all’estero”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

4 Dicembre · 12:48

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 12:48

di

Diego Tavano, agente tra gli altri anche di Edoardo Bove, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Sport per parlare del ritorno in campo del suo assistito, che a dicembre 2024 ha avuto un arresto cardiaco a causa di una torsione di punta, un’aritmia ventricolare maligna, durante il match tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi: “È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci
quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo”.

Più probabile in Italia o all’estero?
“Non possiamo sbilanciarci. In Italia, chiaramente le leggi sono più restrittive. Secondo me, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene”.

Da cosa è nata la Legge Bove?
“Voleva fare qualcosa di importante. Siamo in attesa del governo. Parliamo di un disegno di legge ideato dal senatore Marco Lombardo. Quando ce ne ha parlato abbiamo colto subito l’occasione di fare qualcosa di bello, che ha un senso infinito e un’importanza incredibile. Ogni sette minuti in Italia una persona muore per arresto cardiaco. Ma con un intervento tempestivo c’è un’altra percentuale: l’indice di sopravvivenza, infatti, si triplica” Lo riporta Tuttomercatoweb

