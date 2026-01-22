22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:11

Bove si racconta ai tifosi del Watford: "Migliori amici nel calcio? Direi Cataldi e Mandragora"

Bove si racconta ai tifosi del Watford: “Migliori amici nel calcio? Direi Cataldi e Mandragora”

Redazione

22 Gennaio · 12:00

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 12:00

ACF FiorentinaBove

di

Edoardo Bove è da ieri un nuovo calciatore del Watford, l’ex centrocampista della Fiorentina è infatti tornato a giocare a calcio dopo il malore accusato contro l’Inter il 1 Dicembre 2024. Ieri Bove è stato presentato ai suoi nuovi tifosi e dopo la pagina del club ha postato un video in cui Bove doveva rispondere velocemente ad una serie di domande personali per raccontarsi meglio, queste le sue risposte:

“Mi chiamo Edoardo Bove, il mio miglior attributo è il posizionamento a centrocampo. L’allenatore migliore che ho avuto è Jose Mourinho e Dybala il miglior giocatore con cui ho giocato. Sono cresciuto guardando giocare Pirlo, ascolto Ligabue e amo guardare il tennis. I miei migliori amici nel mondo del calcio? Ne ho diversi che sono stati gentili con me l’ultimo periodo. In particolare ti direi Calafiori, Mandragora e Cataldi”

