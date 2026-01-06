Di Marzio svela: “Bove tratta la risoluzione con la Roma. Vuole continuare a giocare all’estero”

6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:33

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Redazione

6 Gennaio · 01:33

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 01:33

BoveFiorentinaRoma

La scelta della risoluzione è stata presa di comune accordo

La Roma ed Edoardo Bove stanno trattando la risoluzione del contratto. La scelta, di comune accordo, è propedeutica alla firma del giocatore con una squadra estera che gli permetta di scendere in campo con il defibrillatore sottocutaneo. Al 17′ della sfida tra Fiorentina e Inter dell’1 dicembre 2024, Bove si era accasciato a terra per un malore. A seguito dell’arresto cardiaco, il giocatore si era sottoposto a un intervento per impiantare un pacemaker. Secondo il regolamento della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) il pacemaker non impedisce l’idoneità sportiva, lo fa solo se rimane un rischio grave e serio non riscontrato in precedenza o per alcuni sport in cui si potrebbe scatenare una scarica elettrica con un brusco contatto. Tuttavia, a Edoardo Bove è stata diagnosticata una patologia a causa della quale non gli è concesso di continuare a giocare a calcio in Italia tra i professionisti. Lo scorso 16 settembre il centrocampista ha detto addio alla Fiorentina e, temporaneamente, al calcio. Ora, la Roma vuole dare l’opportunità al ragazzo di riprendere in mano la sua vita sportiva e di firmare con un club di un campionato estero, per tornare finalmente in campo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

