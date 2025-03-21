Bove ricoverato ad Ancona per accertamenti diagnostici approfonditi per capire le cause del malore del 1 dicembre scorso

Il giocatore viola è stato sottoposto nella giornata di ieri ad alcuni accertamenti diagnostici approfonditi ad Ancona

Dopo quanto riferito dal Messaggero su Edoardo Bove che ha scelto l’Ospedale di Torrette di Ancona e la clinica di Cardiologia e Aritmologia presieduta da Antonio Dello Russo per gli approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie, è arrivata la nota della Fiorentina: "ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore". I risultati, scrive il giornale, sono attesi tra i 5 e 15 giorni. Attraverso dei piccoli cateteri si passa dalle arterie o vene per arrivare nelle camere cardiache e studiare la conduzione elettrica del cuore. Di fronte alle anomalie si tratta con ablazioni. Oppure si impiantano dei dispositivi che controllano il ritmo del cuore del tipo pacemaker o defibrillatori interni. Obiettivo: capire se ci si trovi alla presenza di una cardiopatia strutturale, oppure no.