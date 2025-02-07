Bove chiude il cerchio, adesso si gode Firenze in attesa di capire se e come potrà tornare a giocare

Bove è sempre vicino alla sua squadra

Sessantasette giorni dopo quel drammatico 1° dicembre, Edoardo Bove è tornato a Fiorentina-Inter, non più in campo ma sempre vicino alla squadra. Dopo il malore che aveva interrotto la partita, il centrocampista ha affrontato un lungo percorso di recupero, culminato nell'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Attualmente, le regole italiane gli impediscono di giocare, ma all'estero, come in Premier League, la carriera potrebbe proseguire, come accaduto a Christian Eriksen. Nel frattempo, Bove è rimasto al Viola Park, diventando una figura di supporto per lo staff di Palladino.

La partita di ieri è stata un'occasione speciale per rivederlo al Franchi, accolto dall'affetto del pubblico e dai cori della curva. Seduto in panchina tra Terracciano e Colpani, ha seguito con entusiasmo ogni momento della gara, festeggiando i gol come un vero protagonista emotivo della serata. Gli abbracci con l'arbitro Doveri e con Simone Inzaghi a fine partita hanno testimoniato il rispetto e la solidarietà del mondo del calcio nei suoi confronti, sottolineando i valori di condivisione e sostegno reciproco.

Questa Fiorentina-Inter ha rappresentato per Bove una chiusura simbolica di un capitolo difficile e l'inizio di un futuro ancora da scrivere. Il suo viaggio non è finito: se prima era in campo, ora è in panchina, sempre accanto ai suoi compagni che avevano tremato per lui quella sera di dicembre. Firenze lo ha accolto con amore, e lui continua a vivere ogni istante con gratitudine, in attesa di capire se e come potrà tornare a giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-esalta-palladino-un-po-italianista-un-po-giochista-che-partita-della-fiorentina/287992/