Bove incontra La Russa al Senato "Parlato del disegno di legge, sul Primo Soccorso"

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama, l'ex giocatore viola Edoardo Bove

Queste le parole dell'ex viola, Edoardo Bove, ai canali di Senato Tv: "E' stato un incontro molto cordiale, abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso e spero che venga approvato. Per me è stata una giornata piacevole, anche per l'esperienza di aver visitato il Senato".

La proposta mira a rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso, per le categorie esposte (steward, istruttori, bagnini) e l'educazione al primo soccorso nelle scuole. Non solo il disegno di legge prevede anche un programma di riduzione dell'Iva sui defibrillatori.