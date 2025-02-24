Speciale: "Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato"

Secondo Luca Speciale anche le otto vittorie consecutive sono state conquistate perlopiù grazie ad episodi favorevoli

Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina, intervistato da Radio Bruno Toscana dopo la clamorosa sconfitta contro il Como, non ha risparmiato critiche in particolare al tecnico Raffaele Palladino:

"Dopo la partita di Monza ne chiedevano già tutti la testa: io dissi di no perché cambiarlo tanto per fare non avrebbe avuto senso. Oggi, però, rispetto a quel momento, ho visto cose più preoccupanti, dopo che l'allenatore ha ricevuto giocatori aggiuntivi dal mercato. Ma le maggiori e migliori soluzioni hanno aumentato anche la confusione dell'allenatore, è nella crisi più grande della sua carriera”.

“Va cambiata prospettiva per giudicare la Fiorentina. Le otto vittorie di fila avevano portato grande entusiasmo, ma molte erano arrivate grazie a Kean e De Gea: alcune sono state vinte per degli episodi. Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato. Al di là della classifica, non c'è mai stato niente per cui esaltarsi con questa squadra. Non ho mai visto belle idee, ma soltanto ottimi giocatori che in diversi momenti hanno risolto la situazione. Non mi spiego piuttosto perché la società non sia andata a prendere un vice Kean. Lo spavento della sua uscita dal campo può avere condizionato il finale di gara, ma la squadra ieri non era mai scesa in campo"