Notizie Simonelli Fiorentina

Simonelli: "Se il ministero dell'Interno non ci ascolta faremo ricorso al TAR per l'orario delle partite"
13 maggio 2026 18:44
Pres. Serie A: "Col progetto Commisso lo stadio sarebbe già finito. Ma Franchi primo stadio pronto per Euro32"
07 maggio 2026 12:56
Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”
05 maggio 2026 18:42
Altra figuraccia per la Serie A: stop ai palloni arancioni. Chi soffre di daltonismo non riesce a vederlo
29 dicembre 2025 13:11
Simonelli (presidente Lega Serie A): “Milan-Como in Australia perché San Siro è occupato”
11 settembre 2025 16:02
Simonelli: "Sogno la prima giornata di Serie A negli USA. Le gare serali dovrebbero iniziare alle 20"
01 agosto 2025 11:44
Simonelli (pres. Serie A): "Stadi? Primo punto su cui lavorare. Alcuni impianti hanno un'età di 66 anni"
17 febbraio 2025 16:40
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