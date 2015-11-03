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Notizie Simonelli Fiorentina

Simonelli: "Se il ministero dell'Interno non ci ascolta faremo ricorso al TAR per l'orario delle partite"

13 maggio 2026 18:44

Pres. Serie A: "Col progetto Commisso lo stadio sarebbe già finito. Ma Franchi primo stadio pronto per Euro32"

07 maggio 2026 12:56

Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”

05 maggio 2026 18:42

Altra figuraccia per la Serie A: stop ai palloni arancioni. Chi soffre di daltonismo non riesce a vederlo

29 dicembre 2025 13:11

Simonelli (presidente Lega Serie A): “Milan-Como in Australia perché San Siro è occupato”

11 settembre 2025 16:02

Simonelli: "Sogno la prima giornata di Serie A negli USA. Le gare serali dovrebbero iniziare alle 20"

01 agosto 2025 11:44

Simonelli (pres. Serie A): "Stadi? Primo punto su cui lavorare. Alcuni impianti hanno un'età di 66 anni"

17 febbraio 2025 16:40

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

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