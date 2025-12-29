Altra figuraccia per la Serie A: stop ai palloni arancioni. Chi soffre di daltonismo non riesce a vederlo

Addio al pallone arancione, si tornerà al giallo o al bianco. Lo ha annunciato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo – ha spiegato -. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti.

Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco”.Il nuovo “Puma Orbita Hi-Vis” arancione era stato scelto con l’obiettivo di rendere la sfera sempre visibile per giocatori e spettatori e ha debuttato nella 12ª giornata di Serie A.