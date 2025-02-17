Simonelli (pres. Serie A): "Stadi? Primo punto su cui lavorare. Alcuni impianti hanno un'età di 66 anni"

Il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1, soffermandosi sul tema relativo agli stadi. Queste le sue parole riportate da ANSA:"I problemi del calcio son...

Il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1, soffermandosi sul tema relativo agli stadi. Queste le sue parole riportate da ANSA:

"I problemi del calcio sono molti. In questo momento citerei quello degli stadi come il primo da risolvere. Sono felice che il ministro Abodi la pensi come noi sul fatto che ci sia la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure. Faccio riferimento ad una sua intervista di fine anno alla Gazzetta in cui ha annunciato che a gennaio o febbraio avremmo potuto avere un commissario. Mi auguro che entro fine febbraio potremmo avere questo commissario per gli stadi ché sarebbe molto utile. Abbiamo degli stadi che hanno una età di 66 anni. E' il primo punto su cui dobbiamo lavorare".