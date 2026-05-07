Pres. Serie A: "Col progetto Commisso lo stadio sarebbe già finito. Ma Franchi primo stadio pronto per Euro32"

"Viola Park? Un'eccellenza, ma non potrebbe essere altrimenti visti i 130 milioni investiti"

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a La Nazione del restyling del Franchi: "Le mie parole sono state mal interpretate. Ho fatto l'esempio dello stadio Franchi perché da oltre un anno è interessato da un cantiere: è un dato oggettivo che la curva Fiesole così non offra la miglior versione di sé. Quando mandiamo in onda immagini del genere, che sia a Firenze o altrove, non è il massimo da vedere. Anzi, se fosse stato approvato il progetto originario del presidente Rocco Commisso, oggi Firenze avrebbe già uno stadio finito e non avremmo questo disagio

Franchi in controtendenza? Sì ed è un'ottima notizia. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori nel 2029, quindi sara forse il primo stadio pronto per Euro2032. Gli altri sono indietro: San Siro non è ancora partito, Roma nemmeno. Quindi va fatto un plauso a Firenze, che sta andando avanti secondo i tempi.

Viola Park? L'ho visitato ed è un'eccellenza: non potrebbe essere altrimenti visti i 130 milioni investiti. Anche come Lega lo apprezziamo, tanto che ospiteremo lì per il terzo anno di fila le finali del campionato Primavera. È il tipo di infrastruttura che serve per sviluppare il calcio".