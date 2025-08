Simonelli: “Sogno la prima giornata di Serie A negli USA. Le gare serali dovrebbero iniziare alle 20”

Ezio Maria Simonelli, dopo sei mesi alla guida della Serie A ha fatto il punto sul suo incarico al Corriee della Sera: “La passione è ciò che mi ha spinto ad accettare la presidenza. È una sfida personale e collettiva che finora giudico positivamente. Stadi? È un’emergenza nazionale, non solo in vista di Euro 2032: servono interventi strutturali immediati. La pirateria sottrae al sistema circa 350 milioni di euro l’anno. Stranieri in A? Conta la qualità, non la quantità. Se arrivano campioni come Modric, De Bruyne o David, è un vantaggio anche per l’appeal internazionale. Vorrei anche io i nuovi Totti e Del Piero, ma oggi non ci sono. Avevo proposto di disputare la prima giornata negli Stati Uniti, c’erano offerte economiche interessanti. Spero si possa realizzare in futuro. Le gare serali dovrebbero iniziare alle 20, non alle 20.45, per attirare i giovani sempre più distratti dai social. Serve un calcio pensato anche per il pubblico del domani“.