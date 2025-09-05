Corriere Fiorentino: “Fiorentina-Napoli, oggi riunione del Cosp: si deciderà su orario e settore ospiti”

Si riunirà oggi in Prefettura il Comitato sicurezza per l’ordine pubblico in vista della prima gara della Fiorentina al Franchi per questa stagione. I viola infatti, per consentire ai lavori di procedere più speditamente, hanno chiesto e ottenuto dalla Lega Calcio di giocare le prime due gare di campionato in trasferta e il playoff di ritorno di Conference League si è giocato sul campo dello stadio Mapei di Reggio Emilia. Sabato 13 perciò inizierà anche la stagione del Franchi con una partita di cartello come quella contro il Napoli che metterà subito alla prova la gestione della sicurezza.

Primo punto all’ordine del giorno sarà la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani, ma non è da escludere anche che venga chiesto l’anticipo della gara prevista per le 20.45. Altre novità sul settore ospiti potrebbero però arrivare. Dopo la prima stagione con i cantieri in cui il settore ospiti ha potuto contenere un massimo di 300 tifosi, è allo studio la possibilità di ampliare la capienza del settore fino a contenerne circa 700. Un aumento che andrebbe incontro anche alla Uefa che per le gare di Conference richiede almeno mille biglietti per le tifoserie ospiti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.