Funaro: “Il Franchi sta seguendo il cronoprogramma. Fiorentina e comune devono lavorare insieme”

Sulla possibilità che la Fiorentina partecipi, con un project financing, al restyling dello stadio Artemio Franchi “il mio auspicio è quello di lavorare insieme, lo stadio è la casa della Fiorentina. Secondo me amministrazione comunale e Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervistata da Rtv38.

Sullo stato dei lavori, ha aggiunto la prima cittadina, “il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d’acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi. Poi inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un’ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali, non notturni” e l’obiettivo è “fare quelli meno impattanti dal punto di vista del rumore”. Lo scrive Firenze e dintorni