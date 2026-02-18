18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “La maxi-trave in Fiesole verrà posata oggi alle ore 12.15. Funaro presente”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “La maxi-trave in Fiesole verrà posata oggi alle ore 12.15. Funaro presente”

Redazione

18 Febbraio · 09:18

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 09:18

TAG:

Fiorentinafranchi

Condividi:

di

Proseguono i lavori di ristrutturazione del Franchi

Proseguono i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Ieri pomeriggio c’è stata una visita delle delegazioni di Uefa e Figc per verificarne lo stato di avanzamento in relazione alla sua candidatura a Euro 2032. All’incontro hanno partecipato i principali esponenti dell’amministrazione politica fiorentina: dalla sindaca Sara Funaro, all’assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, il direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni. Più i progettisti dello studio di architettura Arup (che si è occupato del progetto) e una rappresentanza della Fiorentina.

L’evento, che ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio, nel cantiere e nelle aree limitrofe, ha dato continuità al vertice che c’era stato lo scorso novembre a Nyon. Le interlocuzioni proseguiranno fino al momento della della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro luglio 2026. Oggi alle 12:15 Funaro sarà al Franchi nel piazzale di Maratona, lato ingresso del cantiere, per la posa della maxi-trave. Un passaggio importante nel processo di rinnovamento dell’impianto, in occasione del quale vuole essere presente la prima cittadina di Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio