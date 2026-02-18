Corriere dello Sport: “La maxi-trave in Fiesole verrà posata oggi alle ore 12.15. Funaro presente”

Proseguono i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Ieri pomeriggio c’è stata una visita delle delegazioni di Uefa e Figc per verificarne lo stato di avanzamento in relazione alla sua candidatura a Euro 2032. All’incontro hanno partecipato i principali esponenti dell’amministrazione politica fiorentina: dalla sindaca Sara Funaro, all’assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, il direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni. Più i progettisti dello studio di architettura Arup (che si è occupato del progetto) e una rappresentanza della Fiorentina.

L’evento, che ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio, nel cantiere e nelle aree limitrofe, ha dato continuità al vertice che c’era stato lo scorso novembre a Nyon. Le interlocuzioni proseguiranno fino al momento della della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro luglio 2026. Oggi alle 12:15 Funaro sarà al Franchi nel piazzale di Maratona, lato ingresso del cantiere, per la posa della maxi-trave. Un passaggio importante nel processo di rinnovamento dell’impianto, in occasione del quale vuole essere presente la prima cittadina di Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.