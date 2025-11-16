16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Ferrari duro: "Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni"

Ferrari duro: “Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni”

16 Novembre · 09:21

"Il punto è che la Fiorentina, che tendenzialmente sarà l'unica fruitrice di uno stadio nuovo a Firenze, non è stata neanche coinvolta nel progetto"

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha parlato anche del tema stadio a Repubblica: “Franchi? Rimaniamo assolutamente disponibili a valutare tutto quello che il Comune ci farà vedere. Anche noi dobbiamo mandare ancora qualche dato però oggi, a differenza di qualche mese fa, c’è il rischio che la Fiorentina rimanga fuori dal progetto. Che il Comune se lo farà da solo, senza la Fiorentina. E quando sarà finito ci troveremo un impianto pronto, sperando che sia uno stadio adeguato alle nostre esigenze ma, soprattutto, a quelle dei tifosi.

Il punto è che la Fiorentina, che tendenzialmente sarà l’unica fruitrice di uno stadio nuovo a Firenze, non è stata neanche coinvolta nel progetto. Non eravamo d’accordo su molte cose, siamo andati anche in tribunale, ma il Comune ha fatto di testa sua con il risultato che la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi e siamo già in ritardo sui lavori. Saremo a Nyon solo come uditori. Ricavi persi? Solo di biglietti 5 milioni l’anno. Se poi ci aggiungiamo bar, ristoranti, merchandising, sponsor e quant’altro si aggiungono altri 3-4 milioni”:

