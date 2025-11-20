Corriere dello Sport: “Fiorentina-Juve, mancano solo mille biglietti per il sold out”

I tifosi viola attendono con ansia la sfida di sabato contro la Juventus. Manca poco al tutto esaurito: avanza ancora un migliaio di biglietti per riempire lo stadio Franchi, compatibilmente con i lavori di ristrutturazione. La partita con la Juventus è delle più delicate, considerando la rivalità storica tra le due fazioni e le difficoltà che sta attraversando la Fiorentina che cerca assolutamente punti per cominciare la risalita.

Da Torino arriveranno poco più che trecento bianconeri. Si sa che la sfida è dal punto di vista ambientale sempre molto sentita. Nel frattempo è prevista per sabato alle 12:30 una manifestazione della Curva Fiesole per esprimere il proprio disappunto rispetto alla decisione presa dalla Questura, che ha vietato l’ingresso della coreografia: «Il ritrovo è fissato in Piazza Libertà. Da lì partiremo a piedi verso lo stadio, uniti e compatti» si legge tra l’altro nel comunicato diffuso dalla componente ultrà viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.