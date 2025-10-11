Corriere Fiorentino: “Lavori Franchi a rilento. Curva Fiesole non pronta per il centenario? Ipotesi concreta”

«Per la sosta delle Nazionali veniamo a fare i manovali». Un doppio striscione ieri da parte della Fiesole per far sentire il suo malumore per le lungaggini del restyling e l’incertezza sui tempi di realizzazione. Ad oggi infatti non è chiaro quando i lavori al Franchi saranno finiti e quando la nuova curva Fiesole sarà utilizzabile: il primo lotto dovrà ultimarsi entro il 2026, mentre tutta l’opera dovrebbe essere completata nel 2029.

L’impazienza cresce pensando al centenario del club: ad agosto 2026 infatti la Fiorentina compirà 100 anni. Il Comune per quella data ha promesso una capienza da 34mila posti, ma visti i lavori a rilento, l’ipotesi che la nuova curva non sia pronta in estate, è sempre più concreta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.