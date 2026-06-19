Repubblica rivela: "Stadi Euro 2032? Firenze non è in cima alla lista ma ha buone chance di farcela"

Per il 2032 il Franchi sarà pronto

Per fine luglio il Comune di Firenze dovrà recapitare alla Uefa la candidatura per ospitare l'Europeo del 2032. E il dossier dovrà contenere tutti i dettagli economici, compreso il finanziamento del secondo lotto di lavori, per cui potrebbe rivelarsi decisivo l'intervento della Fiorentina.

Il vantaggio che Firenze ha sulle città rivali è proprio la certezza che per quell'anno sarà tutto pronto. La competizione si dividerà tra Italia e Turchia: da quel che trapela in ambienti Uefa sarebbero altre le ‘prime scelte’, ovvero Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. Poiché queste ultime due non sono affatto certe di farcela, la chance di Firenze di spuntarla per un posto tra le cinque città selezionate sono importanti. Lo riporta Repubblica.