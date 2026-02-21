Incredibile al Franchi: la trave messa mercoledi è stata già rimossa per un problema di allineamento

Inconveniente nel montaggio della seconda trave della struttura della nuova curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi. Mercoledì 18 febbraio il varo del primo elemento in acciaio (lungo 15 metri e del peso di 24 tonnellate), ma il giorno successivo, giovedì, la trave di fianco è stata prima montata e poi, con l’ausilio della maxi autogru, riportata al suolo per un problema di allineamento che non consentiva il perfetto collegamento tra le strutture.

L’inconveniente non ha sorpreso tecnici e operai, poiché in una giunzione di elementi così imponenti anche pochi millimetri possono fare una grande differenza. Per risolvere l’accaduto il pezzo causa del disallineamento è stato inviato nello stabilimento di Pordenone dove sono prodotti i prefabbricati in acciaio, affinché venga alesato e la prossima settimana si potrà così procedere al varo della seconda trave. La struttura di sostegno dei gradoni della nuova Fiesole è sia in cemento armato sia in acciaio e oltre a sostenere i gradoni prefabbricati dove si accomoderanno i tifosi viola, sarà uno dei punti di appoggio della «copertura nord» (assieme alle colonne esterne e le due interne), che proteggerà dalle intemperie gli spettatori della stessa curva, Tribuna laterale adiacente e metà Maratona.

In questi giorni di stop, in attesa che torni in cantiere l’elemento da calibrare, gli operai si sono dedicati ad altre lavorazioni. L’augurio per evitare ritardi rispetto al cronoprogramma, è che durante il posizionamento delle altre travi il contrattempo di giovedì scorso non diventi sistematico. Lo scrive il Corriere Fiorentino