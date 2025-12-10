Nazione: “Da febbraio ad agosto saranno montati i gradoni: ecco tutte le date dei lavori del Franchi”

A gennaio, con l’allargamento del cantiere verso il mercato su viale Fanti. A gennaio (fino a marzo) inizierà anche il montaggio della carpenteria metallica della nuova curva. Da febbraio ad agosto 2026 saranno montati i gradoni prefabbricati e realizzate le fondazioni della Copertura nord. Servirà un anno (da febbraio 2026) per le opere esterne lato Fiesole. Tra febbraio 2026 e aprile 2026 completate le opere di finitura edili e impiantistiche.

Tra marzo e agosto 2026 montaggio delle strutture copertura Nord. Tra giugno ’26 e febbraio 2027 toccherà a impianti, rivestimenti e controsoffitti della copertura Nord. Da luglio ’26 a febbraio ’27 spazio alle opere esterne lato Maratona. Realizzate per il 29 agosto 2026 la nuova gradinata della Fiesole e le strutture principali di copertura lato nord. Da ottobre 2026 a febbraio 2027 completati gli spalti della Fiesole. Lo scrive La Nazione.