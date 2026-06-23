Corriere dello Sport sul Franchi: "Entro il 31 luglio la Fiorentina dovrà consegnare la proposta al comune"

La prossima scadenza più importante è proprio quella del 31 luglio

La questione Franchi tiene sempre banco in città e ieri ha vissuto un nuovo aggiornamento. Palazzo Vecchio, attraverso le parole del direttore dei servizi tecnici Alessandro Dreoni, ha confermato che il cronoprogramma sta venendo rispettato: «I lavori stanno proseguendo speditamente. Le due travi principali della copertura sono completamente montate mentre sono in assemblaggio le capriate che le andranno a completare. I 40mila posti del Franchi saranno tutti ad ampia visibilità».

La prossima scadenza è quella più importante: il 31 luglio, termine ultimo per presentare la candidatura di Firenze come città ospitante per Euro 2032. Entro quella data la Fiorentina dovrà consegnare al Comune la proposta di project financing, passaggio decisivo per sbloccare l'iter che porterà al completamento del restyling dell'impianto. Lo riporta il Corriere dello Sport.