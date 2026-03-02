Stadio Franchi, domani ricominciano le operazioni di montaggio delle travi metalliche

Poco fa il Comune di Firenze ha condiviso alcuni aggiornamenti sui lavori al Franchi: “Dopo le verifiche eseguite, da domani, martedì 3 marzo, riprenderanno le operazioni di montaggio delle travi metalliche, che andranno a formare la struttura della nuova gradinata di Curva Fiesole allo stadio Artemio Franchi, modificando ed ottimizzando la sequenza delle lavorazioni.

Questa impostazione permette di garantire la continuità del cantiere e rimandare temporaneamente solo il montaggio della trave in attesa di modifica, senza pregiudicare i tempi complessivi di completamento delle carpenterie metalliche.

La trave in metallo rimossa a seguito del disallineamento non sarà sostituita integralmente, ma modificata per correggere i punti di connessione e garantire il rispetto delle tolleranze strutturali. Tali interventi sono stati progettati e concordati con l’impresa esecutrice, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle normative vigenti, assicurando la funzionalità e la durabilità dell’opera.”