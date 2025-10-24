24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:15

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Trasloco Fiorentina? Ipotesi remota. Padovani? Servirebbero ulteriori risorse”

Il restyling al Padovani è iniziato ma non sarebbe omologato per la Serie A

Oggi il Corriere Fiorentino si pone e risponde a diverse domande tra cui:

Uno stadio temporaneo o un trasloco in un impianto esistente potrebbe aiutare a rientrare nei tempi?

“Sì, ma la Fiorentina respinse l’ipotesi Padovani. Nella nota di mercoledì, però, in merito alla seconda parte dell’ammodernamento, il club ha sottolineato che Palazzo Vecchio ha prospettato la possibilità di «alcuni mesi lontani dal Franchi». I lavori di riqualificazione del Padovani (finanziati dal Comune) sono già iniziati, ma per trasformalo in uno stadio provvisorio omologato per la serie A andrebbero individuate ulteriori risorse e sarebbe necessario formalizzare velocemente un accordo con la società viola. Al momento l’ipotesi appare remota”.

