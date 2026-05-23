Nazione: "Lavori dentro ma anche fuori per il Franchi. Tre le fasi e oltre 19 milioni di fondi da reperire"

Prosegue il restyling del Franchi

Lavori dentro e fuori lo stadio. Il nuovo Franchi avrà bisogno di spazi esterni adeguati per garantire sicurezza e ordine pubblico. Così nella terza variante al progetto di restyling si fanno largo nuove opere per ridisegnare gli spazi esterni. Tre fasi in totale e oltre 19 milioni di fondi da reperire che si vanno a sommare ai 265 milioni necessari per rifare lo stadio. Come anticipato, in estate scatterà la prima fase – già finanziata con oltre 200mila euro – con opere minori come la demolizione di una parte del recinto dei giardini Niccolò Galli in modo da allargare il passaggio del pubblico tra Fiesole e Maratona anche attraverso una rampa che elimini il dislivello. La fase due riguarderà la viabilità in modo che sia armonizzata all'apertura della nuova Fiesole con l'estensione di viale Nervi (735mila euro) e l'ampliamento del giardino Niccolò Galli (altri 812mila euro). Ma anche la riqualificazione del piazzale che ospitava il mercato (opera da 1,26 milioni) con un nuovo pavimento. La fase 3, prevista non prima di agosto 2027, è la più densa. Non si potrà prescindere dal nuovo parcheggio interrato da 150 posti (6 milioni) con sopra il boulevard pedonale alberato, ma in assenza di risorse 'traballano' la nuova piscina coperta (5,6 milioni di euro) e le aree sportive da realizzare nella porzione sud dei campi Cerreti (1,1 milioni). Lo riporta La Nazione.