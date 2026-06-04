Corriere Fiorentino: “55 milioni per il Franchi? Prima indicazioni certe sui tempi dei lavori”

Il tempo stringe: entro il 31 luglio va presentata ufficialmente la candidatura per Euro 2032

Al direttore generale poi (anche lui nel video ringraziato dal presidente) il compito di aggiornare il presidente sulla questione stadio. «Abbiamo formalmente confermato la nostra intenzione di continuare a lavorare con il Comune di Firenze per il completamento della modernizzazione dello stadio Artemio Franchi. Il nostro obiettivo è semplice e sincero: dare ai tifosi della Fiorentina una bella casa degna della loro passione».

Al momento però, niente di concreto né di ufficiale. Prima di metterci i famosi 55 milioni mancanti infatti, il club vuole avere dal Comune indicazioni chiare e certe su tempi e gestione del secondo lotto di lavori. Il tempo stringe: entro il 31 luglio va presentata ufficialmente la candidatura per Euro 2032. Presente, e futuro. Campo, mercato, riorganizzazione societaria e infrastrutture. Dopo le parole, tutto passa dall’incontro di lunedì negli Usa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.