Corriere Fiorentino svela: “Franchi? Mancano 60 milioni. Previsto incontro Funari-Ferrari. In ballo la convenzione”

Le risorse per finire tutta la ristrutturazione sono insufficienti, ma nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la sindaca e il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari: l’obiettivo è trovare presto la quadra per un supporto economico da parte del club viola. All’appello mancherebbero circa 60 milioni di euro, in ballo c’è anche la maxi convenzione. E per far chiarezza sui finanziamenti, ieri, Paolo Bambagioni (Lista Schmidt) ha chiesto «un Consiglio comunale straordinario sullo stadio Franchi», formalizzando la domanda con una lettera alla sindaca e, in copia, al presidente del Collegio dei revisori Andrea Bonechi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.