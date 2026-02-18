18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino svela: “Franchi? Mancano 60 milioni. Previsto incontro Funari-Ferrari. In ballo la convenzione”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino svela: “Franchi? Mancano 60 milioni. Previsto incontro Funari-Ferrari. In ballo la convenzione”

Redazione

18 Febbraio · 08:57

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 08:57

TAG:

Fiorentinafranchi

Condividi:

di

"L’obiettivo è trovare presto la quadra per un supporto economico da parte del club viola"

Le risorse per finire tutta la ristrutturazione sono insufficienti, ma nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la sindaca e il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari: l’obiettivo è trovare presto la quadra per un supporto economico da parte del club viola. All’appello mancherebbero circa 60 milioni di euro, in ballo c’è anche la maxi convenzione. E per far chiarezza sui finanziamenti, ieri, Paolo Bambagioni (Lista Schmidt) ha chiesto «un Consiglio comunale straordinario sullo stadio Franchi», formalizzando la domanda con una lettera alla sindaca e, in copia, al presidente del Collegio dei revisori Andrea Bonechi. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio