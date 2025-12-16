Altra beffa per i residenti di Campo di Marte. Corriere Fiorentino: “Cantieri? Giù 24 alberi vicino al Franchi”

Un’altra beffa per i residenti di Campo di Marte. Oltre a vedersi stralciato dal progetto di ristrutturazione del Franchi la riqualificazione dell’area adiacente all’impianto, che prevedeva una enorme vela verde (al di sotto della quale ricollocare, tra l’altro, la piscina dello stadio che sarà smantellata), arriva il danno. Sì perché l’allargamento dell’area di cantiere esterna al Franchi comporta l’abbattimento di 24 alberi. Una brutta notizia che coglie di sorpresa lo stesso presidente del Q2 Michele Pierguidi: «A me non risulta».

Eppure i tagli degli alberi non sono una boutade. Emergono chiaramente dai documenti allegati alla variante e relativo cronoprogramma recentemente approvati. Il prossimo gennaio l’area di cantiere si estenderà verso il mercato rionale (che sarà trasferito in viale Nervi), il marzo successivo in viale Fanti (e non si esclude la chiusura di un tratto di strada) e a giugno si amplierà ulteriormente in piazzale Campioni del ‘56. In sostanza dalla prossima estate il perimetro esterno allo stadio in corrispondenza della «copertura nord» — la protezione degli spalti che riparerà Tribuna laterale, nuova curva Fiesole e metà Maratona — sarà occupata da macchine operatrici e materiali da costruzione. Il montaggio degli elementi prefabbricati, non potendo le ditte disporre dell’intero stadio (e così sfruttare il terreno di gioco), avverrà anche dall’esterno.

Studiando la mappa delle alberature da rimuovere emerge che gli abbattimenti sono necessari per poter varare gli elementi prefabbricati della nuova Fiesole e della copertura, ma anche per effettuare altre lavorazioni. Già da qualche mese, infatti, alcuni platani tra Fiesole e Maratona sono stati abbattuti.

A gennaio andranno giù una decina di alberi tra l’area del mercato e lo stadio, mentre il successivo giugno a farne le spese saranno 6 piante lungo viale Fanti tra Fiesole e Tribuna, che si andranno a sommare a quelle già estirpate o da rimuovere all’interno della zona attualmente cantierizzata.

Da Palazzo Vecchio assicurano che le alberature abbattute saranno poi sostituite, ma il consigliere Giovanni Graziani (Avs Ecolò e presidente della commissione Ambiente), pur comprendendo «che gli spazi per portare avanti i lavori debbano essere ampliati», sottolinea che «non concordiamo che in situazioni come questa a farne le spese ed essere sacrificabili siano sempre le alberature. Cercheremo di capire se vi siano alternative per evitarne il taglio».

Da diversi mesi dal Comune è stata manifestata l’intenzione di espandere l’area verde dei vicini giardini Niccolò Galli e costruire una piscina in sostituzione di quella del Franchi, ma solo a parole. A oggi non c’è un progetto, né per il verde, né per l’impianto natatorio. Da anni, invece, non si sente più parlare del parcheggio da 2.500 posti auto da realizzare in area ferroviaria lungo via Campo d’Arrigo: una delle necessarie opere compensative per il quartiere, che darebbe sollievo ai residenti anche in vista dell’avvio dei lavori per la tramvia che attraverserà Campo di Marte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.