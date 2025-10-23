La Nazione: “Franchi, tutto nelle mani di Euro 2032: la candidatura può essere decisiva per i lavori”

Ma ora è chiaro che cambiano tutte le carte in tavola. E in questa partita così intricata le risorse giocano un ruolo fondamentale. Il costo totale del primo stralcio dei lavori ammonta a 151 milioni e 308mila euro, già finanziati. Altri 55 milioni sono stati sbloccati da Roma lo scorso luglio. Per il secondo lotto si stima che ne servano (almeno) altri 100. La candidatura del Franchi a ospitare Euro 2032 a questo punto diventa decisiva: se lo stadio sarà inserito tra gli impianti scelti dalla Figc diventerà di interesse strategico nazionale e potrà attrarre nuove risorse. Ma basterà? Lo scrive La Nazione.