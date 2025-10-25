Nazione sicura: “A 72 ore dalla doccia gelata sul Franchi in arrivo un dossier della Fiorentina”

Botte, risposte, amarezza e dossier in arrivo. A 72 ore dalla doccia gelata piovuta sui fiorentini con i rubinetti aperti dall’annuncio della sindaca: «Niente Fiesole per il centenario viola», continuano i mal di pancia. Quelli della politica, dei tifosi e, inevitabilmente, della Fiorentina. Proprio la società in queste ore sta mettendo insieme un dossier dettagliato da far arrivare sulla scrivania della sindaca Sara Funaro.

L’obiettivo: fissare nero su bianco tutte le perplessità e i nodi da sciogliere sui quali la società pretende chiarezza. Fra questi: la certezza di non dover lasciare il Franchi in vista della nuova variante al programma dei lavori (che sarà reso noto con una determina del Comune la prossima settimana). Ma anche la certezza sui tempi del primo lotto in modo da decidere se intervenire per sostenere economicamente il secondo lotto, o meno. Lo scrive La Nazione.