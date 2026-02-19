19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Corriere Fiorentino sottolinea: "Franchi? Il costo è di 265 milioni, ne mancano 60. Partita aperta con la Fiorentina"

Corriere Fiorentino sottolinea: “Franchi? Il costo è di 265 milioni, ne mancano 60. Partita aperta con la Fiorentina”

19 Febbraio · 09:54

Con un project financing la Fiorentina potrebbe mettere le risorse mancanti

Ma per la seconda parte della ristrutturazione (Ferrovia, riqualificazione di metà Maratona, Tribuna laterale e centrale), non ci sono tutte le coperture finanziare. Si stima che il costo di tutta l’opera sia pari a 265 milioni, 60 mancano all’appello e da mesi Comune e Fiorentina si incontrano per trovare un’intesa: attraverso un project financing il club potrebbe immettere le risorse necessarie, ottenendo come contropartita un canone di concessione pluriennale a prezzo scontato.

Una partita aperta (nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro tra la sindaca Funaro e il dg viola Ferrari), come la candidatura per Euro 2032: ma se per i campionati continentali di calcio, Firenze ha il vantaggio di essere per ora l’unica città italiana coi lavori in corso, sui milioni che potrebbero arrivare dai viola «continua il dialogo — ha detto la sindaca — e lo continueremo a fare». Lo riporta il Corriere Fiorentino.

