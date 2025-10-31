Nazione: “Restyling Franchi? Lo storico mercato dice no al trasloco. Non convince l’ipotesi Mandela”

Niente trasloco, lo storico mercato non si muove. Il cantiere per il restyling del Franchi ha bisogno di spazio per allargare il raggio di manovra delle imprese che dovranno montare le gradinate della nuova Fiesole. Ma gli ambulanti non ci stanno: giù le mani dai banchi di Campo di Marte. «Non abbiamo intenzione di spostarci», è categorico Alessio Pestelli che rappresenta Assidea, l’associazione sindacale indipendente di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica. «Capisco che i lavori allo stadio siano di grande interesse pubblico ma i ritardi non sono colpa nostra – attacca –. Serve sensibilità verso chi si alza ogni giorno alle 5 di mattina, qui non si tratta di chiudere un giardino per qualche giorno ma di togliere lavoro a decine e decine di famiglie».

Rispedita al mittente l’ipotesi di trasferimento in piazza Berlinguer, davanti al Mandela: «Con questa location quando è stato ristrutturato il mercato delle Cure abbiamo perso diversi colleghi», rimarca Pestelli. La tesi per cui non c’è abbastanza spazio per tutti – operai al cantiere, partite della Fiorentina e storico mercato rionale – secondo Pestelli decade tempo zero: «È giusto che il cantiere si possa allargare ma c’è uno spazio vuoto dietro la Maratona che potrebbe essere sfruttato».

La sensazione comunque è che alla fine un compromesso si riesca a trovare: «Come associazione abbiamo sempre dimostrato di essere in prima linea e disposti a tutto per la tutela della categoria – insiste il presidente di Assidea –. Ma non vogliamo neanche pensare di dover arrivare a qualche forma di protesta, siamo certi nel massimo impegno da parte dell’assessore, come già affermato, per trovare una soluzione che non porti a nessuno spostamento».

La preoccupazione però è evidente: «Tra gli ambulanti il timore è diffuso – conferma Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze –. Vogliamo evitare il trasloco e salvare almeno il Natale che è da sempre un momento importante per gli ambulanti». Lo storico mercato di viale Fanti conta 24 postazioni e ogni giorno attira centinaia di persone: «A metà novembre avremo un incontro con il Comune, siamo in attesa di convocazione ufficiale», spiega fiducioso Daniele Nardoni, responsabile sindacale di Anva Confesercenti. «Il danno – riprende – non sarebbe solo per gli ambulanti ma anche per il quartiere. Sono ottimista che si possa trovare una soluzione senza stravolgere l’assetto attuale». L’assessore al commercio Jacopo Vicini è pronto a tendere la mano per evitare proteste e nei giorni scorsi ha ammesso che se il trasloco dovesse diventare inevitabile «ci siederemo attorno a un tavolo per individuare insieme agli operatori la location ideale per i mesi necessari». Palla in calcio d’angolo, in attesa di una soluzione che possa mettere d’accordo tutti. Lo scrive La Nazione.