Perini: “Il cronoprogramma aggiornato per il restyling del Franchi è in fase di definizione”

L’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini è intervenuta oggi in Consiglio comunale. Tra varie risposte, una ha riguardato il tanto atteso cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi: «È in fase di definizione perché sono in fase di definizione gli atti amministrativi di approvazione della variante progettuale che contiene il cronoprogramma aggiornato. Resta solo da aspettare la firma degli atti. Ma grosso modo è stato anticipato dalla sindaca».

Sui requisiti da rispettare per ottenere l’assegnazione degli Europei 2032: “Devono essere della città, non solo dello stadio. Riguardano anche i luoghi dove le persone presenti alle partite potranno stare durante l’evento. Parliamo di luoghi che la città ha dovuto pensare e presentare nella zona di Campo di Marte. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il 31 luglio 2026 alla Uefa per poter rientrare tra le città che saranno sede degli Europei”.