Corriere Fiorentino: “Franchi? Con Palladino è stato un fortino. Nel campionato in corso solo un punto”

Dicono che quando tira aria di tempesta giocare in trasferta sia meglio che giocare in casa. Qualcuno, per esempio, sostiene che il Milan di Pioli fu capace di svoltare dopo il lockdown imposto dal Covid proprio perché si giocava a porte chiuse e San Siro non fosse più fonte di pressione ma dolcissima (e silenziosissima) culla. Senza fischi, né brusii. Chissà.

Di certo c’è che da queste parti di solito funziona al contrario perché il Franchi ha (quasi) sempre rappresentato un fortino dal quale, spesso, anche gli avversari più forti uscivano suonati e sconfitti. Per questo quello che sta accadendo in questo disgraziato avvio di stagione suona particolarmente strano anche se sia dirigenti sia allenatori non hanno perso occasione per sottolineare come giocare in un cantiere non possa che essere penalizzante.

Lo aveva fatto Pioli, e interrogato durante la conferenza stampa lo stesso Vanoli non ha avuto dubbi. «Se giocare in uno stadio a metà ci può condizionare? Sicuramente sì — ha risposto — anche se non deve essere un alibi». Per non parlare dei dirigenti, per ultimo il d.g Alessandro Ferrari nell’intervista a la Repubblica . Difficile però, anche alla luce di quanto successo un anno fa, giustificare con il cantiere il rendimento da incubo che la Fiorentina sta tenendo nelle partite casalinghe.

Con Palladino infatti i viola chiusero il campionato con 40 punti in 19 partite giocate al Franchi, sconfiggendo tutte le big tranne il Napoli e finendo alle spalle soltanto di Napoli, Inter e Roma in questa speciale classifica. Con un punto in cinque partite invece, frutto del pareggio col Bologna e delle sconfitte con Como, Napoli, Roma e Lecce, i viola oggi sono ultimi per rendimento interno. Non solo: anche la difesa, 10 reti incassate in 5 gare (2 di media) è la peggiore della serie A.

Per Kean e soci insomma (a proposito, come previsto ieri il bomber è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pienamente recuperato) vale davvero quella regola per cui quando la pressione (negativa) aumenta ci si esprime meglio in trasferta. Certo, non che lontano dal Franchi siano arrivati chissà quali risultati: quattro pareggi (con Cagliari, Torino, Pisa e Genoa), ai quali si somma il k.o. con il Milan a San Siro. Di sicuro un peso l’ha avuto il calendario visto che a Firenze sono già arrivate quattro delle prime sette della classifica mentre gli avversari affrontati fuori casa erano sicuramente più alla portata e non a caso (Milan a parte) stanno tutte nella parte destra. Un trend destinato a cambiare, ma non nell’immediato. Il riferimento, va da sé, è alla sfida di sabato contro la Juventus. La partita delle partite, che mai come quest’anno può e deve rappresentare un’occasione di svolta.

Eppure, a ieri, erano poco più di 5 mila i biglietti venduti per una presenza totale che unita agli abbonati (13.478) porta il dato a circa 18.500. Facile insomma prevedere che si sfondi quota 20 mila anche se l’annuncio di Dazn, che ha fatto sapere che trasmetterà in chiaro il match, potrebbe rappresentare un altro, piccolo, freno. Di certo, inizialmente, non mancherà la spinta della curva. Facile infatti prevedere una scenografia particolare, così come la voglia di sostenere la squadra. Toccherà ai giocatori poi, nei 90’, alimentare il fuoco e trascinare il resto dello stadio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.