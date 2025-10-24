Corriere Fiorentino rivela: “Nuova Curva Fiesole aperta dalla stagione 2027-28”

Oggi il Corriere Fiorentino si pone e risponde a diverse domande tra cui quando verrà finita la Fiesole: “Finito il primo lotto, che appunto dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2027, saranno comunque necessarie diverse settimane per fare i collaudi e ottenere i nulla osta necessari per aprire i settori riqualificati ai tifosi. Verosimilmente, se i tempi annunciati saranno rispettati, il pubblico potrà sedere nella nuova curva dalla stagione 2027-28 e il club viola dovrà avere anzitempo precise garanzie sull’effettiva disponibilità dei posti per poter organizzare la vendita di abbonamenti e biglietti”.