24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino rivela: “Nuova Curva Fiesole aperta dalla stagione 2027-28”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

24 Ottobre · 09:01

TAG:

Fiorentinafranchi

Serviranno diverse settimane per fare tutti i collaudi necessari

Oggi il Corriere Fiorentino si pone e risponde a diverse domande tra cui quando verrà finita la Fiesole: “Finito il primo lotto, che appunto dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2027, saranno comunque necessarie diverse settimane per fare i collaudi e ottenere i nulla osta necessari per aprire i settori riqualificati ai tifosi. Verosimilmente, se i tempi annunciati saranno rispettati, il pubblico potrà sedere nella nuova curva dalla stagione 2027-28 e il club viola dovrà avere anzitempo precise garanzie sull’effettiva disponibilità dei posti per poter organizzare la vendita di abbonamenti e biglietti”.

