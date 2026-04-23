Lavori in corso al Franchi. Repubblica: “Finiranno nel 2029 ma polemiche sul cronoprogramma”

Il punto sui lavori di restyling del Franchi

Questa settimana ha preso il via il montaggio dei gradoni prefabbricati della nuova Curva Fiesole. Ad agosto ci sarà il completamento della gradinata, ad eccezione dei primi venti gradini, su cui si interverrà a ottobre per consentire la movimentazione dei mezzi.

Nonostante le rassicurazioni da parte della sindaca Sara Funaro in merito all'andamento dei lavori, il 29 agosto i tifosi non potranno celebrare il centenario della Fiorentina dai gradoni della Fiesole. Questo a causa dei ritardi che hanno portato ad un cambiamento del cronoprogramma a fine 2025: i lavori del primo lotto termineranno il 16 febbraio 2027 con le opere di finitura fissati al 30 aprile 2027. Confermato anche il termine dei lavori complessivi nel 2029.

Ma è proprio il cronoprogramma a suscitare il dibattito. Il consigliere Massimo Sabatini sostiene: "Quello che ci hanno fornito ufficialmente il 9 dicembre 2025 e che doveva recuperare tutti i precedenti ritardi, riporta date già invalide e da aggiornare. Il piano di attività riporta come data di inizio del "montaggio gradoni" il 18 novembre 2025. Va aggiornata mettendo 21 aprile 2026. Ci sono cinque mesi di ditterenza. Chiediamo se nonostante questo ritardo in partenza rispetteranno la data di completamento che, sempre nel cronoprogramma ormai scaduto, era indicata come 22 ottobre 2026".

Dall'altro lato l'assessora allo sport Letizia Perini: "Trasformare l'avvio visibile del montaggio delle gradinate in un "ritardo certificato" è la sintesi di chi non sa di cosa si parli. Come già ribadito in consiglio, la data di inizio realizzazione per i gradoni si riferisce all'avvio della produzione degli stessi in stabilimento. Essendo i gradoni già in fase di montaggio, si evince in maniera evidente come il cronoprogramma sia in linea con i tempi e non in ritardo". Lo scrive Repubblica.