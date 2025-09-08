Ancora bloccata la vendita dei biglietti di Fiorentina Napoli. Club vittime. Attese novità per domani

La Fiorentina e il Napoli sono ancora in attesa del via libera del CASMS per mettere in vendita i biglietti per il match di Sabato

Si giocherà Sabato alle 20:45 la partita tra Fiorentina e il Napoli campione d'Italia in carica, una delle partite di cartello di questo 3 turno di Serie A. Non che una delle partite più attese per i tifosi viola vista l'importanza del match. Ma c'è un problema, a 5 giorni dalla partita non sono ancora stati messi in vendita i biglietti, si attende infatti il via libera del CASMS. Infatti il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive è chiamato a prendere una decisione che però ancora non è arrivata. Il numero dei biglietti disponibile per il settore ospiti e la possibilità per i residenti in Campania di assistere alla partita sono i temi su cui il CASMS sta riflettendo.

La decisione dovrebbe arrivare domani, ma in questi casi il condizionale è d'obbligo. L'unica certezza è che la situazione è una vergogna ed una mancanza di rispetto per i tifosi. Soprattutto per i tifosi Campani che avranno pochissimo tempo per organizzare una trasferta comunque non vicinissima. Vedremo se domani la Fiorentina potrà mettere in vendita i biglietti, quello che è certo è che come sempre a rimetterci sono i tifosi, oltre che i due club in questo caso