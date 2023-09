Tiribocchi: “Fiorentina meglio di Lazio e Roma, lotta al 5° posto. Anno scorso il problema era il centravanti”

L’ex centravanti di serie A, che ha giocato nell’Atalanta e nel Chievo Verona, Simone Tiribocchi, oggi opinionista su Dazn, ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La Fiorentina è più forte di Lazio e Roma, se la può giocare per il quinto posto. Contro l’Atalanta sarà una sfida tra squadre che possono lottare per l’Europa League, per i piazzamenti Champions mi sembra più difficile. I problemi della Fiorentina lo scorso anno c’erano per colpa del centravanti che non segnava, sono cose che ti cambiano la stagione. Nzola è forte, Beltran ha bisogno di tempo, anche Scamacca si vuole rilanciare, è già partito con una doppietta, l’ambiente bergamasco può fargli bene.

Io non vedrei bene Nzola e Beltran insieme, sono attaccanti anarchici che non vogliono compagni di squadra poi bisogna dire che Italiano gioca con una punta, quindi la squadra si muove meglio in un certo modo, Italiano ha dimostrato di essere umile e cambiare modulo, vedi lo scorso quando ha avvicinato Bonaventura alla punta. In porta e in attacco c’è bisogno di dare il ruolo di titolare ad uno e puntare sempre su di lui, aiuta per la fiducia e per il feeling”

