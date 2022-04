Tiribocchi: “Il Napoli ha demeritato? No, i meriti sono tutti della Fiorentina. Viola superlativi oggi”

Dopo aver commentato per DAZN la gara tra Napoli e Fiorentina, Simone Tiribocchi ha detto la sua sul match del Diego Armando Maradona: “Questa partita non l’ha persa il Napoli, l’ha vinta la Fiorentina. Gli azzurri hanno fatto il loro, i viola hanno giocato una gara superlativa. Questa è stata la miglior Fiorentina dell’anno, sotto l’aspetto tecnico e del coraggio. Non era facile giocare al Maradona oggi. La gente si aspettava la vittoria, il sogno è ancora aperto, la prestazione c’è stata oggi. Sei sconfitte stagionali per il Napoli, 5 in casa, sono un indizio. Non deve però mollare. Ribadisco: grande Fiorentina”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

IL COMMENTO DI SPALLETTI ALLA PARTITA DEL NAPOLI