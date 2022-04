Spalletti: “La Fiorentina non ha rubato niente, però ci poteva stare un fallo sugli ultimi due gol”

Dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN: “È una sconfitta che ci costa molto e che ci meritavamo. Loro non hanno rubato nulla. Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo. Dopo il pareggio eravamo dentro, c’era forse un fallo non fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento”. Lo riporta Tuttomercatoweb

