Tiribocchi: “Se Cabral avesse avuto la fiducia data a Jovic, staremmo parlando di altri numeri”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno,Simone Tiribocchi, ex attaccante oggi commentatore televisivo per DAZN, ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma: “La partita è stata segnata dall’espulsione. La Fiorentina fa un buon possesso palla ma punge poco davanti, anche se secondo me Cabral è un ottimo giocatore. Forse se avesse avuto dall’inizio la fiducia che invece è stata data a Jovic staremmo parlando di altri numeri. Oltre al problema del nove, c’è anche quello dei pochi gol degli esterni. E’ mancato tremendamente Nico Gonzalez. Non mi sento di condannare Italiano per la partita. Anzi, nel secondo tempo ha fatto una mossa tattica molto interessante e ha messo in difficoltà la Roma. Italiano davanti vuole una punta di peso, da quando allena allo Spezia fino a Vlahovic. Forse il serbo non si sposa benissimo con Italiano”.