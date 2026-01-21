Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”

Durante la conferenza stampa pre Atalanta-Athletic Bilbao, l’allenatore dei neroazzurri Raffaele Palladino ha voluto ricordare il presidente Rocco Commisso, conosciuto durante l’anno trascorso alla Fiorentina: “Il presidente Rocco Commisso è ed è sempre stato nel mio cuore. Ci siamo voluti bene, mi ha dato tanto, è stato un presidente incredibile e una persona dallo spessore umano fantastico. Mi emoziono quasi a parlarne perché è la prima volta che lo faccio pubblicamente. Persone così raramente si incontrano nel mondo del calcio”.