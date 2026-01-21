21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”

News

Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”

Redazione

21 Gennaio · 16:07

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 16:07

TAG:

ACF FiorentinaCommissoPalladino

Condividi:

di

L’ex allenatore viola ha espresso belle parole per ricordare il presidente Rocco Commisso con cui ha condiviso un anno alla Fiorentina

Durante la conferenza stampa pre Atalanta-Athletic Bilbao, l’allenatore dei neroazzurri Raffaele Palladino ha voluto ricordare il presidente Rocco Commisso, conosciuto durante l’anno trascorso alla Fiorentina: “Il presidente Rocco Commisso è ed è sempre stato nel mio cuore. Ci siamo voluti bene, mi ha dato tanto, è stato un presidente incredibile e una persona dallo spessore umano fantastico. Mi emoziono quasi a parlarne perché è la prima volta che lo faccio pubblicamente. Persone così raramente si incontrano nel mondo del calcio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio