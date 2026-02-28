Viviano punge: “Palladino a Bergamo è un altro allenatore. A Firenze giocava in modo pallosissimo”

Viviano è intervenuto in diretta ad Arena Sportium analizzando il momento d’oro di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta.

“Palladino al di là dei risultati sta facendo un lavoro ottimo a Bergamo. La squadra è forte, ma non gioca in maniera pallosissima e speculativa come giocava a Firenze. Ha fatto un’impresa a passare con il Borussia Dortmund. Nella vita si può migliorare ed è sicuramente un allenatore migliore di quando era a Firenze”