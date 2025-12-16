Bucchioni: “La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “La sensazione è che sia tutto surreale attorno alla Fiorentina e quello che si avverte è che chi comanda non sappia cosa fare ed è il peggio che si può sentire perché sembriamo una macchina senza pilota, quindi dovevi cambiare i piloti molto prima. L’unico uomo di calcio era Pradé e se n’è andato in ritardo un mese e mezzo fa senza essere sostituito perché Goretti e Ferrari non hanno l’esperienza per gestire questa squadra e ci voleva qualcuno di capace invece di loro che non sono esperti.”

Sulla Fiorentina: “Le lotte tra Pradé e Palladino hanno creato una valanga che sta continuando a crescere e ogni giorno fa nascere nuove crepe che sono legate alle dimissioni del tecnico. Nessuno è all’altezza perché bisognava capirlo molto prima che non funzionava niente, ma lì sono sempre in ritardo coi tempi perché poi l’arrivo di Pioli è stato una rincorsa.”

Su Vanoli: “Ha deciso di non decidere perché doveva venire e rivoluzionare tutto senza aggiustamenti ma facendo tabula rasa. Lui ora è un problema perché ha gestito malissimo tutta la vicenda di Sassuolo e tutto il dopo dove bisognava punire chi si era comportato male, mettendo questa gente fuori rosa con pugno di ferro. Quelli che hanno atteggiamenti sbagliati non devono più giocare perché non aiutano a creare energia positiva.”

Prosegue: “Sei in mano ai giocatori che hanno capito che lui non è padrone dello spogliatoio e fanno quello che vogliono, in più manca la società che punisca i responsabili di Sassuolo e via dicendo. Vanoli ha sbagliato pure tutti i cambi di domenica perché non ha messo Piccoli quando eravamo sotto contro una squadra imbarazzante come il Verona che hanno solo cuore.”