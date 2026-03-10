Palladino: “Prima del Bayern tanti messaggi di in bocca al lupo dai miei ex calciatori della Fiorentina”

"Probabilmente è una partita da 'Mission Impossible', servirà un' impresa. Ho visto i ragazzi molto concentrati, ma allo stesso tempo tranquilli. Sappiamo la loro forza, ma i sogni esistono e vogliamo...

"Probabilmente è una partita da 'Mission Impossible', servirà un' impresa. Ho visto i ragazzi molto concentrati, ma allo stesso tempo tranquilli. Sappiamo la loro forza, ma i sogni esistono e vogliamo giocarcela e metterli in difficoltà. In casa nostra vogliamo ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l'ora di scendere in campo", ha aggiunto. Atalanta unica rappresentante dell'Italia ancora in Champions. "È una grande soddisfazione e motivo di orgoglio rappresentare tutta l'Italia sentiamo la spinta da parte di tutti, nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento da colleghi ed ex calciatori alla Fiorentina e al Monza. Per noi sarà una bella soddisfazione, non vogliamo porci limiti. Vogliamo giocarcela, anche se loro sono una squadra davvero forte. Li abbiamo studiati ed è motivo di crescita anche mia affrontare giocatori così forti", ha detto Palladino. Lo scrive Sportmediaset