Palladino castiga ancora la Juventus: ancora un 3-0 e Spalletti eliminato dalla Coppa Italia

Ieri è andato in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, un quarto importantissimo dato che è dal lato di tabellone più facile del torneo. Ad avere la meglio è stata l’Atalanta di Raffaele Palladino che ha battuto la Juventus di Spalletti 3-0 in casa al Gewiss stadium. Stesso risultato rifilato lo scorso anno alla Juve di Thiago Motta quando ssedeva sulla pancina viola. Palladino si conferma anche a Bergamo un allenatore in grado di vincere molte partote con e big in casa, quest’anno oltre alla Juventus ha battuto anche il Chelsea di Maresca. Il tecnico campano si conferma una vera bestia nera per la Juve, dato che l’ha battuta già con 3 squadre diverse. 4 vittorie 2 pareggi e 3 sconfitte con le sconfitte arrivate tutte ai tempi del Monza