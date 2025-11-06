Pedullà: “Palladino scalpita per tornare in panchina, ma solo alle sue condizioni. Rifiutate proposte non convincenti”

Dopo Marsiglia l’eccellente prestazione ha di sicuro rinsaldato la posizione di Juric: adesso serve continuità in campionato visto che la posizione in classifica non è all’altezza dell’organico. Anche a Firenze c’erano spiragli e probabilmente Palladino li avrebbe allargati, avendo mantenuto un eccellente rapporto con una parte della squadra. Qualche calciatore aveva avallato un suo ritorno, fermo restando che l’ultima parola è della società. Infatti, dalla prima serata di ieri la Fiorentina si è orientata su Paolo Vanoli, che lunedì sera inseguiva D’Aversa e aspetta la partita di Conference tra poche ore per rendere operativa la svolta. Così, almeno per ora e salvo clamorose sorprese, l’attesa di Palladino continua… Lo riporta Alfredo Pedullà