Pedullà: "Palladino scalpita per tornare in panchina, ma solo alle sue condizioni. Rifiutate proposte non convincenti"

Pedullà: “Palladino scalpita per tornare in panchina, ma solo alle sue condizioni. Rifiutate proposte non convincenti”

Piccoli sondaggi anche dall’estero, ma senza profondità. Palladino è un potenziale papabile per l’Atalanta

Raffaele Palladino ha una gran voglia di rientrare, ma alle sue condizioni. Nel senso che qualcosa è arrivato, nelle ultime settimane, ma evidentemente non di suo gradimento. Piccoli sondaggi anche dall’estero, ma senza profondità. Palladino è un potenziale papabile per l’Atalanta, come abbiamo già raccontato, malgrado le legittime smentite della proprietà che pochi minuti prima della gara Marsiglia ha ribadito la fiducia nei riguardi di Juric.

Dopo Marsiglia l’eccellente prestazione ha di sicuro rinsaldato la posizione di Juric: adesso serve continuità in campionato visto che la posizione in classifica non è all’altezza dell’organico. Anche a Firenze c’erano spiragli e probabilmente Palladino li avrebbe allargati, avendo mantenuto un eccellente rapporto con una parte della squadra. Qualche calciatore aveva avallato un suo ritorno, fermo restando che l’ultima parola è della società. Infatti, dalla prima serata di ieri la Fiorentina si è orientata su Paolo Vanoli, che lunedì sera inseguiva D’Aversa e aspetta la partita di Conference tra poche ore per rendere operativa la svolta. Così, almeno per ora e salvo clamorose sorprese, l’attesa di Palladino continua… Lo riporta Alfredo Pedullà 

