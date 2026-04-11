11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”

Redazione

11 Aprile · 09:44

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:44

TAG:

FiorentinaItalianoPalladino

Condividi:

di

Da Italiano a Palladino, nel mirino lo staff medico

Il tema semmai sta nella gestione. Basta pensare alla caviglia di Kean (si è insistito, con tanto di infiltrazioni fino a costringerlo a un lungo stop) o a quanto successo in precedenza con Gosens, Comuzzo e Lamptey. Sempre, e comunque, senza che dallo staff medico gestito dal dottor Pengue venisse data alcuna comunicazione. E così torniamo alle parole di Vanoli, e al recente passato.

Italiano per esempio si innervosiva parecchio quando alcune sue scelte (obbligate per questioni fisiche) venivano criticate senza che lui potesse spiegarne i reali motivi, mentre Palladino pose addirittura il cambio di staff medico tra le condizioni per restare. Cambiano gli allenatori, ma quel problema (anche relativo alla comunicazione) resta e gli indizi su cosa sia a non funzionare iniziano a essere abbastanza pesanti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio